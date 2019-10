Kim Kardashian se suma a Hillary y dice admirar a Meghan Markle y Harry

Estados Unidos.- Recientemente Kim Kardashian reafirmó la admiración que tiene hacía Meghan Markle y el Príncipe Harry en una entrevista para Mirror, donde además al igual que Hilary Clinton defendió a la pareja real señalando que no eran "perfectos", pero que tenían una gran labor social.

El medio británico abordó el tema de la demanda de los duques de Sussex hacía los medios a lo que ella respondió:

Creo que cada quien toma sus propias elecciones y decisiones. Y creo que, como lo he dicho, nadie es perfecto. Yo no lo soy, ellos no lo son. No sé quién lo es", señaló Kim.