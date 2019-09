Kim Kardashian y sus "feas" chanclas desatan 'tormenta' de burlas

Nueva York, EU.- La popular Kim Kardashian sabe lo que le gusta, y en este caso son las sandalias. La estrella de Keeping Up With the Kardashians ha entrado continuamente a esta controvertida tendencia del calzado, algunos las odian y otros las aman.

Este calzado fue un elemento básico de los años 90 y principios de los 2000. Kim ha sido vista en diferentes eventos utilizando chanclas lo que nunca pasa desapercibido.

Estas piezas a menudo son ridiculizadas por los expertos en moda y tachadas como pasadas de moda. La última foto donde la Kardashian fue captada con este calzado no se salvó de estas críticas:

¿Esas son unas chanclas?".

Kim deja usar sandalias, son feas como el infierno".