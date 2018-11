Kim Kardashian y sus ganas de atacar a Tristan Thompson en el parto de Khloé

Estados Unidos.- Luego de que hace unas semanas surgieran las primeras declaraciones de Khloé Kardashian en torno al escándalo de infidelidad de su pareja el basquetbolista Tristan Thompson, se han revelado los breves pero inevitables momentos de tensión que se vivieron entre Tristan y las hermanas de Khloé durante el parto de esta.

En un adelanto del próximo episodio del reality show 'Keeping up with the Kardashians', Kim Kardashian, hermana mayor de Khloé, no puede ocultar su deseo de atacar a Tristan Thompson en momentos previos al nacimiento de su sobrina.

En la sala de parto del hospital se encuentran las miembros del clan Kardashian-Jenner, además de Tristan, acompañando a la casi primeriza mamá y tratando de mantener las cosas en calma, pese a lo molestas que están con el basquetbolista por las imágenes y videos que han surgido de él en situaciones comprometedoras con otras mujeres.

Una vez que Tristan entró a la sala y tomó la manó de su novia, lejos de recibir un saludo de su parte, Kim Kardashian comenzó a hacer señas de que quería cortarle la cabeza.

Finalmente, Khloé pregunta a su hermana y a su pareja que si no se piensan saludar, por lo que Kim y Tristan se dan un abrazo. Pese a esto, Kim Kardashian continúa haciendo señas de que quiere atacar al deportista.