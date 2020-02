Kim Shantal desata bajas pasiones al exhibirse sin sostén y leggings

Ciudad de México.- La youtuber, Kim Shantal, por medio de su cuenta de Instagram, compartió una sexy imagen en la cual se dejó ver sin nada ropa, solo con unos leggings transparentes.

En la instantánea se aprecia a la celebridad acostada en el piso luciendo sus enormes atributos frente a la cámara.

Me es fácil conectar con aquellos de libre albedrío, con los golpeados, con los libres, muchos años de mi vida fui rechazada en muchos proyectos por no venir de una familia de clase alta, por no pertenecer a un grupo en específico, y muchísimas veces más por mi apariencia”, escribió.