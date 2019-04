Kim explica por qué medicarse no es opción para Kanye ante bipolaridad

Estados Unidos.- Además de revelar que se prepara para adquirir el título de abogada y a la par de abrir las puertas de su hogar minimalista, Kim Kardashian abordó los problemas de salud mental de su esposo Kanye West en su reciente entrevista para Vogue.

La empresaria compartió que los medicamentos no son opción para tratar la bipolaridad del rapero, un problema con el que se le diagnosticó a West hace unos años.

En su caso, la medicación no es una opción porque cambia su forma de ser. Viajar demasiado tampoco ayuda, así que ha reducido mucho sus viajes. Pero sinceramente, no me gusta hablar por él, porque yo no sé lo que le pasa por la cabeza", expuso Kim, además de aceptar que la situación de Kanye ha sido un “proceso emocional difícil”, aunque ahora mismo se encuentran en “un buen momento” y saben cómo manejar una posible crisis del rapero.