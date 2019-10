Kimberly Flores da detalles de por qué Edwin Luna fue hospitalizado

Ciudad de México.- El vocalista de La Trakalosa de Monterrey, Edwin Luna, compartió en su cuenta de Instagram una imagen en la que detalló que se estaba haciendo un 'arreglito' y especificó que no se trataba de una cirugía de belleza pues se siente conforme con su rostro.

No es cirugía de belleza eh jajaja porque después dicen 'ya te vas a quitar la cara de indio' jajajaja pero esa la tengo bien de sangre mexicana esa no me la quito".