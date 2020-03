Kimberly Loaiza sorprende a fans con cambio de 'look' y ¡se ve divina!

Ciudad de México.- Como ya lo había anunciado anteriormente, la youtuber y cantante, Kimberly Loaiza, se sometió a un cambio de 'look' y es que tomó la decisión de cortarse el cabello.

A través de sus historias en Instagram, la pareja de Juan de Dios Pantoja expresó que se mostró incrédula y a la vez satisfecha por el resultado del proceso.

Linduras ya cumplí, ya me corté el cabello y vean, enserio, no puedo creer la diferencia. Me hicieron un tratamiento y aparte me pusieron extensiones para que se vea más volumen", dijo la influencer.