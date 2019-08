Kimberly y Edwin Luna responden a las acusaciones de Becky Colombani

Ciudad de México.- Becky Colomani, la madre de la guatemalteca, Kimberly Flores, desde hace varios meses ha señalado y ha dicho que su hija es una mala madre, que no vale nada y demás e incluso ha señalado que esta le fue infiel a su reciente esposo, Edwin Luna, de quien aseguró no es padre de Giana, a lo que ambos durante una entrevista dieron su opinión al respecto.

Ante esto por fin la pareja en conjunto dieron sus declaraciones y aseguraron que los comentarios de ella no los han afectado en absoluto ni opacado para nada, además de que no se están al pendiente porque es algo de todos los días.

No he tenido el tiempo en sí de ver lo que ha dicho puesto que acaba de pasar la boda, no he tenido tiempo, respeto mucho sus decisiones, que Dios la bendiga porque no puedo hacer más, no he estado al pendiente pero si ella dice eso, lo respeto también y la verdad no tengo nada que aclarar por ahorita, respeto lo que ella dice y que Dios la bendiga nada más", expresó Kimberly.