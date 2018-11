Kit Harington corta su larga cabellera de Jon Snow tras terminar GOT

Ciudad de México.- Kit Harington ha cambiado su look y esto provocó el asombro de los fans de Game of Thrones (GOT). Aparecieron unas imágenes en las redes sociales en las que el actor aparece el con el pelo corto y con la barba afeitada.

Lo único que sobrevive de la imagen de hijo adoptivo de la familia Stark en la serie es su bigote.

El actor británico estaba obligado por contrato a mantener intacto su largo y rizado pelo, que tanto caracterizaba a su personaje, cuando interpretaba el papel de Jon Snow en GOT.

La reacción de los fans tardó en hacerse notar pues algunos han elogiado lo bien que le sienta esta nueva imagen, mientras que otros han mostrado su decepción ante lo que dicen es el fin de una era.

Ya hace unos meses, en una entrevista para Entertainment Weekly, el actor que da vida a Jon Snow aseguró que le gustaría “alejarse y disfrutar del anonimato, cortarse el pelo, desvincularse del personaje, y hacer algunas otras cosas con un aspecto y tono completamente nuevos”.

Al parecer él no quería realizar este cambio de imagen por precaución, a la espera de que HBO pudiera haberle llamado para volver a grabar una secuencia o para filmar una nueva escena.

La octava y última temporada de GOT llegará en abril del próximo año y contara con tan solo seis capítulos que, eso sí tendrán una duración más larga de lo habitual.