Kourtney Kardashian es víctima de la delincuencia; le roban miles de dólares

Estados Unidos.- Recientemente la mayor del clan Kardashian-Jenner, Kourtney Kardashian, denunció a la niñera de sus tres hijos ante las autoridades después de descubrir que le había robado miles de dólares y hackeado sus dispositivos electrónicos.

En el último episodio transmitido de Keeping Up With the Kardashian la hermana mayor le contó a Khloé Kardashian y a una de sus amigas, Stephanie Shepherd, que la niñera de sus hijos le había saado 700 dólares de su cartera, que ella hubiera notado y más de 4 mil a su expareja, Scott Disick, un iPod, además de señalar sorprendida que también había hackeado sus dispositivos electrónicos y se encontraba leyendo sus mensajes.

Kourtney descubrió que ella aún se encontraba dentro de la casa y se levantó para bajar y encararla junto a su hermana, amiga y miembros de su seguridad, pero antes de lograrlo está se escapó en su auto sin que nadie pudiera detenerla.

Aunque no pudo alcanzarla la Kardashian dio ordenes para que se desconectaran todos los dispositivos del teléfono, se cambiarán las contraseñas del celular y de iTunes e incluso hizo una limpia en la casa para alejar las malas vibras.