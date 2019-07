Kourtney Kardashian 'explota' en contra de la escuela de sus hijos

Estados Unidos.- Por medio del portal Poosh, Kourtney Kardashian se ha quejado del tipo de alimentos que la escuela se sus hijos ofrece; Penelope, Mason y Reign son fruto de su relación con su ex Scott Disick.

Kourtney no pudo evitar mostrarse molesta al enterarse que a sus pequeños les daban comida procesada en el almuerzo.

No estaba nada satisfecha con la comida que servían en el colegio de mis hijos, así que me aseguré de que el director estuviera al corriente de mis preocupaciones. Y desde entonces también sigo aportando mi granito de arena, opinando acerca de todo, desde la leche que les sirven a la utilización de plásticos de un solo uso", reveló.

No soy ni la más agresiva ni la más gritona, pero nunca he sido de esas personas que se quedan al margen y no actúan cuando sucede algo con lo que no están de acuerdo", concluyó.