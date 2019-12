Kourtney Kardashian podría quedar fuera de 'KUWTK'; Kim la quiere fuera 

Estados Unidos.- En el pasado episodio de la serie sobre la vida de las Kardashian, Keeping Up with the Kardashians, las cosas se pusieron tensas entre Kim, Khloé y Kourtney, ya que las dos primeras consideran que su hermana mayor debería quedar fuera del programa por negarse a compartir su vida amorosa.

Kim y Khloé se encontraban juntas cuando Kourtney apareció con un chupete en su cuello, cuando las hermanas menores insistieron preguntandole que sucedía, Kour dijo que no hablaría de suvida amorosa, que tenía límite y deberían ser respetados.

Esto no le hizo mucha gracas a las dos Kardashian, por lo que trataron de continuar averiguando del amorío de la estrella de 40 años.

Kim fue la más molesta de todas explicando que tarde o temprano habría rumores en los medios y redes sociales y que ellas no sabrían si osn ciertos o falsos debido a que su hermana lo quiere mantener oculto.

Kourtney pasa mucho tiempo fuera de cámara. Ella no hablará sobre su relación, pero verás fotos de paparazzi de ella y su chico que no puedo decir su nombre en el programa porque Kourtney no quiere", expresó Kim.

Tras esto la madre de 4 y la de True comenzaron a vigilar a su hermana, a quien descubireron mintiendolo sobre donde estaba y con quien ya que usó de excusa a sus hijos, los cuales estaban con ellas en ese momento, haciendolas enojar más hasta que llegó el punto en que ambas expresaron a la cámara que debería irse del reality ya que este consiste en hablar abierta y sinceramente sobre cualquier aspecto de su vida.

Ella no quiere presentarse, no quiere trabajar, tiene demasiados límites, está fuera", dice Kim de Kourtney.

Como nuestro gerente, debe querer que este programa sea exitoso, debe hablar con Kourtney y decirle: 'Está bien, Kourtney, si no estás dispuesto a traer nada a la mesa, entonces ya terminaste'", dijo Khloé sobre Kourtney.