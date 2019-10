Kris Jenner, atemorizada de Khloe Kardashian por culpa de Lamar Odom

Los Ángeles, Estados Unidos.- Tal parece que las cosas en la familia Kardashian no se encuentran para nada bien, pues en los últimos capítulos se podrá apreciar el distanciamiento que existe entre Khloe y su madre, Kris Jenner.

¿La causa? Las memorias reveladoras de Lamar Odom causaron conmoción en la familia llevaron a Kris Jenner a temer a su propia hija.

En un clip de vista previa para el nuevo episodio del domingo de Keeping Up with the Kardashians, Khloe revela que su madre ha estado "literalmente evitándome" desde que se lanzó el libro de Lamar.

Tiene miedo de que la confrontes con esa cosa de SoulCycle", explica Scott Disick. "Ella dice: 'No quiero ver a Khloe porque no quiero tener esa conversación".

En el libro del exbasquetbolista relata como de alguna manera, Kris Jenner orquestó un plan para darle un ‘empujón’ a Khloe para terminar por fin su relación con Lamar, ya que de acuerdo con la exestrella de Lakers, la matriarca de las Kardashian “no quería un drogadicto en su familia”.

Khloe señaló a Scott que nada de eso le importa, que lo que le molesta es que su mamá la esté ignorando, incluso en el clip se puede ver como tanto ella como Scott arman un plan para confrontar a Kris.