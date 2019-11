Kristen Stewart sorprende al hablar de su infidelidad a Robert Pattinson

Ciudad de México.- En una reciente entrevista Kristen Stewart dejó sorprendidos a todos al hablar de la relación que tuvo con Robert Pattinson, romance que terminó en 2013.

Stewart fue captada besandose en público con el director Rupert Sanders, quien era casado, sin embargo, la joven actriz asegura que no mantuvieron relaciones sexuales.

¿Quién me hubiese creído en aquel momento? Ni siquiera resultaba importante. Si te besas con alguien en público, da la impresión de que también han mantenido relaciones", expuso la actriz.

En cuanto a Pattinson, Stewart lo recuerda con mucho cariño y señala que no era sencillo tener un romance con él cuando toda la prensa estaba atenta a cada uno de sus movimientos.

Te privas de tantas experiencias. No caminábamos por la calle de la mano porque no les queríamos dar esa satisfacción, pero no poder hacer esas cosas era un asco", dijo Kristen.