Kristin Stewart confiesa discriminación de Marvel por ser lesbiana

Los Ángeles, EU.- Hoy se encuentra a las puertas del éxito si el remake de ‘Los ángeles de Charlie’ logran convencer al público y al ser una de las actrices principales, Kristen Stewart podría saborear nuevamente la dulce sensación que alguna vez pudo sentir cuando protagonizó la saga de ‘Crepúsculo’.

Pero, mantenerse en la industria no ha sido fácil para la actriz de 29 años, quien en su pasado mantuvo una relación con su coprotagonista en la película de vámpiros, Rober Pattinson, puesto que al anunciar su rompimiento y posteriormente confesarse homosexual, le atrajo algunos problemas.

Fui enseñada por una mentalidad de la vieja escuela, la cual es que quieres preservar tu carrera, tu éxito y tu productividad y hay gente ahí en el mundo a la que no le agradas y a la que no le gusta que salgas con chicas y que no les gusta que no te identifiques como 'lesbiana', pero tampoco te identifican como 'heterosexual' y a la gente le gusta saber cosas, ¿quién demonios eres?".