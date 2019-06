Kuno Becker se declara #TeamBisogno y arremete contra Raquel Bigorra

Ciudad de México.- Kuno Becker se sumó a la polémica de Daniel Bisogno y Raquel Bigorra luego de que aseguraran que tenía una relación con el presentador de Ventaneando.

Pues en pasados días, trascendió que Kuno y ‘El Muñe’ sostenían una romance, por ello el actor ‘rompió el silencio’ y explicó su relación con el conductor de televisión.

Me tacharon de gay del señor Daniel Bisogno. Me tacharon de que yo era novio, por lo menos yo era el oficial, de Daniel Bisogno”, dijo el actor a su paso por los Premios Ariel .

Acto seguido, al igual que otros artistas como Ingrid Coronado, Atala Sarmiento, Poncho de Anda y Natalia Subtil, entre otros, Kuno manifestó su aversión por Raquel Bigorra, a quien Daniel señala por vender información de su vida privada a diversas publicaciones.

Me enseñaron el video de la señora que dijo que Daniel, que lo conozco personalmente y es una buena persona le guste a quien le guste y al que le parezca me vale madres… Me enseñan el video de la que dijo eso y digo, ‘pues yo no soy gay, pero si todas las mujeres fueran como ella, en una de esas lo pensaría”, expresó.