Kylie Jenner aprovecha el drama familiar para vender sus cosméticos

Ciudad de México.- Si hay algo que Kylie Jenner sabe hacer bien son negocios. La empresaria puede reconocer las oportunidades de venta en cuanto se le presentan, y tal fue el caso de los rumores de infidelidad que rodean actualmente a su hermana Khloe Kardashian y a su mejor amiga, Jordyn Woods.

Kylie Jenner se vio envuelta en medio del drama familiar por tratarse de su amiga y roomie, sin embargo, aprovechó la situación para mandarle un mensaje a su (¿ex?) mejor amiga y al mismo tiempo vender por completo el kit de lipsticks nombrado en su honor, Jordyn.

Discretamente Kylie rebajó este paquete de labiales a la mitad de su precio original ($27 dólares) y el publicó enloqueció, agotando el producto en menos de dos días. Al parecer la empresaria estaba determinada a eliminar cualquier resto de Jordyn en su vida y sus fans le ayudaron a cumplir su cometido.

Según reporta Page Six, Kylie no es la única capitalizando esta pelea, todo parece indicar que la colección de maquillaje que crearon en conjunto, Kylie x Jordyn Kylie Cosmetics, se está vendiendo en internet por 400 dólares, cuando el precio original era de $124 dólares.

Por su parte, la amistad entre la mamá de Stormi y Jordyn se encuentra en la cuerda floja, aunque al parecer Jenner todavía no confronta a su mejor amiga. Según diversos medios “aún no toma ninguna decisión definitiva sobre su amistad, pero por el momento Woods no está viviendo con Kylie”.

Sea como sea esta fue una gran oportunidad para aumentar las ventas de Kylie Cosmetics, y en realidad no nos sorprende, ya que Kylie es parte del clan Kardashian Jenner y no hay nada en este mundo que esta familia sepa hacer mejor que capitalizar los dramas en los que se ven envueltas ¿o será que este es el objetivo principal de dichos dramas?