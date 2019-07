Kylie Jenner defendió a Jordyn Woods tras infidelidad de Thompson a Khloé

Estados Unidos.- Debido a toda la polémica entre las Kardashians, Jordyn Woods y su entonces mejor amiga Kylie Jenner, la hija menor de Kris Jenner optó por pedirle a Woods que se mudara de su casa, donde hasta eso momento habían vivido juntas.

Sin embargo, ahora se reveló que en un primer momento la joven empresaria hizo frente a una sus hermanas para defender a la modelo de 21 años.

Durante un episodio de Keeping Up With the Kardashians se mostró la reacción que tuvo Kylie luego de que Kim publicara un video en el que junto a Malika Haqq, aparecía cantando Don't Mess With My Man, algo que fue interpretado como una indirecta para Jordyn.

Simplemente pienso que deberíamos estar por encima de todo esto, que deberíamos ser mejores personas. Me parece que deberías llamarla o gritarle o lo que les dé la gana, pero hagámoslo en persona", reprochó Jenner a la esposa de Kanye West.

No hay necesidad de hacerle bullying a nadie a través de las redes sociales. Jordyn la está pasándola muy mal", agregó Kylie, afectada por su amiga.

Con la serie del clan Kardashians-Jenners, se supo que Jordyn Woods fue la mujer con la que Tristan Thompson le fue infiel a la madre de su hija, Khloé Kardashian, aunque al fina la empresaria culpó de todo al basquetbolista.

Jordyn no es culpable de la ruptura de mi familia. Esto fue culpa de Tristan", aseveró entonces Khloé.