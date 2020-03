Kylie Jenner enseña todo en sexy bikini pero la destrozan por "grotescos" pies

Estados Unidos.- Kylie Jenner quiere dejar algo claro tras ser blanco de burlas por sus dedos del pie: "Tengo pies hermosos".

Este martes, la estrella de Keeping Up with the Kardashians, compartió varios videos en sus historias de Instagram en los que responde a las críticas que ha recibido sobre sus pies luego de compartir algunas candentes imágenes en bikini de su viaje a las Bahamas.

Antes de aclarar las cosas, y tratar de detener las burlas, compartió una foto de sus pies con zoom, de una galería que publicó mientras posaba al lado de Kendall Jenner.

Todos quieren atacarme por mis pin... pies", dijo Kylie en un video, moviendo la cámara a sus dedos del pie pintados de blanco, mientras los movía en una alfombra gris.

Por cierto, tengo pies hermosos. Me rompí este dedo del medio en la primaria, y no hay nada que yo pueda hacer sobre un dedo roto, así que tuvo que sanar a cómo este quiso".

Así que cuando subo el pie, este pequeño está fuera de lugar", reveló Kylie mientras hacía el movimiento.

Además de responder a las críticas, la empresaria aprovechó para 'arrastrar' a su hermana Kendall en la polémica y se burló de su dedo:

Mientras tanto…. @kendalljenner", escribió Kylie. Luego añadió otra foto y mencionó: "Perdón, pero.. ¡¿qué?!".

En una de las fotos que compartió, una usuaria le preguntó a la estrella:

¿Qué le pasa a tu dedo del medio?".

¿Nadie dirá nada sobre su dedo tan corto?".

Para ser tan famosa se le ve grotesco el pie".

A esto, Kylie respondió:

Me rompí el dedo cuando estaba en la primaria y nunca sanó bien. Dejen nuestros dedos en paz, ¡no les hicieron nada!".