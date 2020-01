Kylie Jenner luce ajustado pantalón junto a su colección de autos de 14mdd

Los Ángeles, Estados Unidos.- Con un imperio de maquillaje y cuidado de la piel de mil millones de dólares, Kylie Jenner es legítimamente la reina de la belleza.

Y la estrella de Keeping Up With the Kardashians compartió una serie de fotos impecables en Instagram el viernes, modelando pantalones blancos con cordones y una camiseta gris.

Y en el fondo de sus imágenes sonrientes estaba la flota de automóviles de lujo en la que el magnate de 22 años ha invertido, según los informes, por un valor de 14 millones de dólares.