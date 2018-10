Kylie Jenner se siente insegura de su figura y su hermana Kim la aconseja

Estados Unidos.- Kylie Jenner puede sentirse afortunada de contar con el apoyo de sus hermanas mayores en la increíble aventura de ser madre, una etapa a la que acaba de entrar luego de haber dado a luz en febrero pasado a su hija Stormi.

Kim, Kourtney e incluso Khloé, que también es madre primeriza, pueden compartir sus experiencias con Kylie sobre la crianza de sus hijos, los efectos que el embarazo tiene en el cuerpo y muchas otras cuestiones, aspectos a los que la joven apenas se enfrenta después de su primer embarazo.

En un nuevo episodio del reality 'Keeping up with the Kardashians', Kylie Jenner aprovecha la experiencia su hermana Kim para hablar de un tema que la preocupa y la hace sentir mal: la inseguridad que siente de su cuerpo tras dar a luz a su hija.

En el capítulo, Kylie se encontraba en una sala, rodeada de prendas de las que piensa deshacerse. En determinado momento, Kim entró al lugar a platicar con su hermana pequeña.

Nada de lo que hay en mi closet me queda", expuso Kylie a Kim, quien respondió a dicha afirmación diciéndole a su hermana que luce realmente delgada.

Gracias, me tengo que deshacer de cosas que creo nunca me van a quedar. Sé que nunca más me va a quedar un jean (pantalón) 25. Después de nuestra sesión de fotos me siento insegura", confesó después Kylie.

En ese momento, Kim mostró su lado más comprensivo y comenzó a aconsejar a Kylie sobre la actitud que debe adoptar ante lo que siente.

Créeme, te entiendo. La presión de estar en forma de nuevo... a mí me tomó de seis a ocho meses. Una vez que lo logré, pensé: 'ok, nunca lo dejaré'", dijo Kim a su hermana, para luego aconsejarle que usara una faja, que saliera de casa y encontrara su equilibrio.

Sé que es muy pronto y que Stormi está muy pequeña, pero simplemente tienes que aceptarlo. Tienes que tener seguridad en ti misma y encontrar cosas que te hagan sentir bien contigo y encontrar tu equilibrio", dijo Kim Kardashian.

Kyle agradeció a su hermana por sus consejos y le expuso la gran inspiración que siempre ha sido para ella.