'La Bebeshita' deja boquiabiertos a fans al exhibir su curvas en descarado bikini

Ciudad de México.- La participante de Enamorándonos, Daniela Alexis, mejor conocida como ‘La Bebeshita’, compartió una sexy foto en la cual se le aprecia en paños menores frente al mar.

En la instantánea se aprecia a la influencer presumiendo su escultural figura con un descarado traje de baño, en color blanco.

Si me gustas te lo digo de frente por q soy de esas mujeres que no ya no hay q dice las cosas de frente si eso te asusta vuelve con las niñas d siempre”, afirmó.