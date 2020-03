'La Bebeshita' desobedece a 'Susana Distancia' y organiza fiesta de bikinis

Ciudad de México.- La integrante de Enamorándonos, Daniela Alexis, mejor conocida como ‘La Bebeshita’, fue severamente criticada, luego de desobedecer las indicaciones del doctor, Hugo López-Gatell y organizar una fiesta de bikinis en su casa.

Fue en el programa Al Extremo, donde se le evidenció a la presentadora junto a su grupo de amigas ingiriendo alcohol de manera no moderada.

Ante esto, Carmen Muñoz dijo que ella entrevistó a Alexis, quien le dijo que estaban grabando unas imágenes, donde tuvieron el servicio médico acompañándolos, además de la presencia de gel antibacterial.

Pues quiero aclarar eso, porque en realidad no me fui de vacaciones como lo están pintando, ¿o sea? ¡No! Ahorita estoy en mi casa, en mi cuarto. No me fui de vacaciones, ¿o sea? Fui a trabajar. Estábamos trabajando para un proyecto que tenemos Óscar y yo”, dijo.