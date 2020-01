'La Bebeshita' presume cinturita de avispa con un ajustado 'outfit'

Ciudad de México.- La participante de Enamorándonos, Daniela Alexis, mejor conocida como ‘La Bebeshita’, compartió una sensual fotografía desde el interior de los foros de TV Azteca.

En la instantánea se aprecia a la celebridad modelando un ajustado vestido, el cual marca su silueta frente a la cámara, llamando la atención de fanáticos del programa.

Aunque me quite a mí me sigue el reflector”, escribió.