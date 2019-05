La 'Chica del Clima' habla de la relación con su ex el youtuber Douglas Martin

Ciudad de México.- Yanet García, mejor conocida como la 'Chica del Clima', habló de su relación con su ex, el youtuber Douglas Martin, en la sección A corazón abierto, del programa matutino, Hoy.

La conductora reveló lo difícil que fue para ella la separación de sus padres, así de que como llegó a convertirse en la famosa "chica del clima" y cómo fue que conoció a su ex.

Cuando comenzó todo el boom de las redes sociales, él me ve en un portal de Estados Unidos (…) Él me escribe y me dice 'oye te quiero conocer' pero no le puse atención porque en ese momento en el que estaba viral recibí muchos mensajes", mencionó la sexy conductora.