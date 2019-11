La 'Chica del clima' deja sin aliento a sus seguidores al no enseñar "su colota"

Ciudad de México.- Yanet García, la 'Chica del clima', volvió a causar sensación en redes sociales pero no por su aclamada retaguardia sino todo lo contrarios pues los internautas no han dejado de comentar que es la primera vez que la conductora no enseña sus atributos.

La guapa presentadora del programa Hoy publicó en su cuenta de Instagram una selfie en la que aparece al lado de su pequeña mascota, La Mamacita, cuando ambas estaban a bordo de un avión.

Yanet aparece con el cabello despeinado, un sueter rosa y lentes de sol, mientras sostiene a la perrita en sus brazos. La foto casi cuenta con 30 mil 'Likes' y los comentarios no se han hecho esperar.

Siempre sales enseñando la colota!".

Hasta que no enseñas el trasero".

Qué linda foto".

¿Y las nalgas? Digo el talento".