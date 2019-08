La 'Chica del clima' pretende ser diputada en las próximas elecciones

Bueno Aires, Argentina.- La conductora argentina, Sol Pérez, tras el éxito obtenido en la televisión anunció que pretende ser diputada, con el fin de poder salir de la crisis que atraviesa su país.

La ‘Chica del clima’ asegura que la idea nació, tras un accidente que sufrió su abuela en 2016, donde nunca se supo quién fue el responsable.

Lo de mi abuela fue un antes y un después. Me cambió a mí en todo: mi forma de pensar la vida, mi forma de plantarme ante un laburo, ante una relación, ante mi familia. Cuando uno vive situaciones que son límite te marcan y ya no volvés a ser igual", declaró.

Sol asegura que uno de sus propósitos es ayudar a las personas, por lo que estaría dispuesta a hacerlo hasta gratis al agregar otro mensaje.

Me duelen mucho las diferencias. Creo que somos muy egoístas, individualistas. Hoy en día votamos con el bolsillo y no podemos ver más allá del partido político al que cada uno pertenece o la ideología que tengas. Todos nos ponemos a pensar en cómo nos va a ir mejor y no vemos que la gente lo necesita", aseveró.