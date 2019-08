La 'Chica del clima' se da de nalgadas y asegura que su trasero no es comprado

Ciudad de México.- Cansada de recibir tantas críticas, la sensual 'Chica del clima', Yanet García, envió un mensaje a sus detractores para aclararles que su pronunciado trasero solo es producto de su disciplina y no fue comprado.

La regiomontana cuenta con más de 10 millones de seguidores y muchos de ellos solo la siguen para criticarla y ofenderla asegurando que se operó los glúteos.

Por ello, esta tarde la 'Chica del clima' utilizó su cuenta de Instagram para enviar un 'recadito' a sus haters y presumirles que su trasero de 'acero' solo es el reflejo de meses de disciplina.

En un corto video, Yanet aparece en un espejo de un gimnasio y se da de 'nalgadas' mientras afirma que todos los días da lo mejor de sí, entre comida sana y ejercicios.

Asimismo, compartió una foto en la que luce su espectacular figura en ajustados leggings deportivos de color azul marino y una sudadera con distintos tonos.

Los resultados de la disciplina NO se pueden comprar. NO TE RINDAS! SI YO PUEDO, TU TAMBIÉN. ‘Las personas que piensan que no son capaces de hacer algo, no lo harán nunca, aunque tengan las aptitudes’”, escribió junto a la foto.