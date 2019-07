'La Chilindrina' confiesa que se dio una escapada con Luis Miguel en Acapulco

Ciudad de México.- La reconocida actriz, María Antonieta de las Nieves, reveló que en alguna ocasión fue cortejada por Luis Miguel.

Entrevistada durante el programa El Valor de la Verdad en su personaje de ‘La Chilindrina’ confesó que una vez se escapó de un hotel de Acapulco con tal de pasear con el intérprete de Culpable o no.

Todo ocurrió en 1980 cuando ambos famosos se encontraban las playas de Acapulco y escuchaba que unos hombres le gritaban desde arriba de un yate.

Dije, ‘¿de quién estarán hablando?’, y me di cuenta que era yo. ¡Guau! Entonces me dice: ‘¿Oye, nena, tú sabes quién soy yo?’ Y le respondía: No, tú sabes quién soy yo. Él (Luis Miguel) me dijo ‘sí, eres ‘la Chilindrina’. Le dije ‘Y tú eres mi amor soñado'”, dijo ‘La Chilindrina’.