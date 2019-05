‘La Chilindrina’ habla sobre el dolor que le causa la salud de su esposo

Ciudad de México.- El día jueves 2 de mayo, la actriz María Antonieta de las Nieves o ‘La Chilindrina’ compartió su situación actual por medio de una entrevista, en donde mencionó que su esposo es la persona más importante para ella y siempre está al pendiente de él.

Gabriel Fernández de 84 años, esposo de la comediante ha estado hospitalizado tres veces por problemas del corazón.

La primera intervención fue el año pasado, en el mes de octubre, cuando a Don Gabriel le destaparon varias arterias, después sufrió un paro cardiaco y la actriz creyó que su marido había muerto, sin embargo, los médicos le colocaron un marcapasos y logró continuar con su vida.

No obstante, semanas después al señor se le detectó agua en el corazón y lo operaron de nuevo para extraer el líquido del órgano.

Don Gabriel se encuentra en su casa de Acapulco, Guerrero y tiene que llevar terapias para poder estar en pie, afirmó la artista a TVNotas.

Se me puso muy mal, estuvo al borde la muerte, pero gracias a Dios todo quedó en el susto y aquí lo tengo a mi lado. Todo fue a finales del año pasado; no pudimos ni festejar el fin de año, ya que lo pasamos en el hospital. De hecho, íbamos a recibir el año en Acapulco, pero se me puso mal y tuvimos que regresarnos en ambulancia a CDMX para que lo atendieran, ya que no me dio confianza lo que le querían hacer allá”, comento María Antonieta sobre el tema.