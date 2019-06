'La Chilindrina' revela que 'Chespirito' además de sus 2 esposas tuvo otro amor

Ciudad de México.- La primera actriz mexicana María Antonieta de las Nieves obtuvo fama internacional gracias a su personaje 'La Chilindrina'.

Sin embargo, antes de interpretarlo, su carrera artística inició en el programa cómico Los supergenios de la mesa cuadrada, donde trabajaba Roberto Gómez Bolaños 'Chespirito' quién se desempeñaba como actor y guionista.

Posteriormente, en 1971, comenzó la aventura del Chavo del 8, donde forjaría su trayectoria de 24 años al lado del creador del 'Chapulín Colorado'.

A mí me puso 'La Chilindrina', porque las pecas que me había puesto le recordaban las que tiene un pan dulce".

En 1974 tuvieron un distanciamiento cuando ella se cambió de canal y aunque después volvió y arreglaron sus diferencias, su relación con Florinda Meza no era la mejor. Gómez Bolaños tuvo un primer matrimonio, donde procreó sus seis únicos hijos.

'La Chilindrina' comentó que para ella fue una sorpresa enterarse del romance entre 'Chespirito' y Florinda Meza, pues dos semanas antes de que se dieran cuenta, sabían que él estaba enamorado de otra mujer.

Estaba perdidamente enamorado de una mujer hermosa, era una jovencita que no era actriz y que tendría unos 20 años, mientras que Roberto ¡más de 40! Al final la muchacha le dijo que no, cosa que le deprimió muchísimo, y Florinda entró para consolarlo.

María Antonieta de las Nieves dijo que Roberto Gómez Bolaños se dejaba influenciar mucho por Meza y de pronto ya no le permitió tener contacto con su esposa Graciela, a quien ella veía como una segunda madre.

La actriz lamentó el hecho de que en sus últimas entrevistas, 'Chespirito' no pareciera tan contento al hablar de ella, lo que atribuye a la influencia que Florinda tenía en él. "De verdad parecía que estaba escuchando a Florinda y no a Roberto; sabía perfectamente que no era él el que se estaba expresando así de mí".