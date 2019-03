‘La Choco’ está siendo objeto de críticas por su conducción en 'La Voz Azteca'

Ciudad de México.- A pesar de más altas expectativas que se tenían con el reality musical La Voz Azteca, de la empresa del Ajusco y también uno de los programas más anunciados, tal parece que su inicio no tuvo buenos resultados.

Ya que a través de redes sociales, un gran número de internautas señalaron que el programa dejó mucho que desear, pues a pesar de ser uno de los tipos de programa más exitosos a nivel mundial, su producción pareció improvisada e incluso fue evidente que tuvieron problemas con el audio durante la trasmisión.

Por si fuera poco, la peor parte de esto se la llevó la conductora, Jimena Pérez, quien ha tenido un amargo sabor de boca porque no logró conectar bien con los televidentes, quienes consideraron que no estuvo a la altura del programa.

“La conductora está muy apagada la verdad cambien si no el programa va a valer”, “ya no te quemes”, “no me gusto le falta más energía”, “está muy pobre que pusieran a la choco como con conducta para un proyecto así”, recalcaron los internautas en las redes sociales.