'La Chule' confirma su separación de Luisito Comunica tras enorme polémica

Ciudad de México.- Cinthya Velázquez, mejor conocida como 'La Chule', estuvo en el canal de la youtuber YosStop. Mientras Yoss Hoffman le hizo unas hermosas uñas, ambas echaban chisme y, por supuesto, hablaron de Luis Arturo Villar Sudek, mejor conocido como Luisito Comunica.

En julio pasado Lizbeth Rodríguez, mejor conocida como la Chica Badabun por el programa donde evidencia a infieles, y Ryan Hoffman, del canal DebRyanShow y hermano de Yoss, mostraron que Luisito supuestamente engañó a su expareja en varias ocasiones.

Tras la polémica Velázquez y Villar se separaron, y ahora en el video "Haciéndole uñas a Con Lenguas de Gato" la chica habló sobre lo que ha pasado en su vida.

Tengo que agradecerle a él porque fue un gran novio y me enseñó mucho sobre viajar. Él y yo lo aprendimos juntos", aseguró.

Hoffman recordó que mucha gente le tenía mucho coraje a 'La Chule' y que incluso la criticaban cuando salía en los clips de su expareja.

Era horrible porque yo salía dos segundos y la gente decía que se iba a desuscribir porque salía yo (...) Era irracional y yo estoy segura que en su momento fui de las personas más odiadas en Internet nada más por existir y andar con Luis", aseguró Cinthya Velázquez.

Durante la larga plática sobre Luisito, Yoss le aclaró al público que su invitada ya es novia del famoso youtuber.

Sobre la forma en que lidia con los mensajes de odio la joven aseguró que ella es dueña de lo que le importa y lo que no, "y como no me importa nada el odio, yo solo leo los mensajes directos cuando me importa la opinión de lo que subí".

'La Chule' aseguró que lo que sigue para ella es hablar más sobre cómo empoderar a las mujeres y cómo generar un cambio en ellas y en el medio ambiente. "Esa es mi mayor tirada a largo plazo".