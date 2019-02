'La Chule' sobre críticas a clip en bikini: "Nunca faltará la gente que se amarga"

Ciudad de México.- Hace un par de días, Aracely Arámbula le robó el aliento a sus fans con la publicación de un video ‘boomerang’ en el que luce sus curvas y muestra su espalda y piernas en un espejo, video que una gran cantidad de internautas aplaudieron.

Sin embargo, algunos usuarios de redes sociales criticaron el clip al considerar que era vulgar de parte de la artista compartir ese de contenido.

En un encuentro con medios, ‘La Chule’ reaccionó a los señalamientos de los que fue blanco y aseguró que cada persona cuenta con la libertad de emplear sus redes para lo que guste.

Regularmente recibo muchos comentarios lindos… Nunca va a faltar la gente que se amarga un poco con ver estas fotografías. Pero yo creo que todos somos libres ahora con las redes sociales de subir lo que queramos, y mis hijos se sienten muy orgullosos de mí, yo me siento muy orgullosa de ellos”, expuso la actriz.

Asimismo, Aracely reiteró que no encuentra ningún problema u ofensa en compartir fotografías donde luce su figura en trabaje de baño.

Yo no le estoy faltando al respeto a nadie porque es una foto en bikini y yo soy una artista, soy actriz, y muchas veces me han visto en bikini. La verdad es que, que lindo que pueda mostrar quien pueda mostrar”, externó.

La actriz también dejó en claro que sus hijos se encuentran enfocados en sus actividades de niños y que sienten muy orgullosos de ella:

Ellos ven mi Instagram y me dicen ‘mami, tienes muchos seguidores’, a ellos les gusta esto, ellos siempre me están dando piropos y me están chuleando”.