'La Diva de la Banda' cumpliría 49 años de edad hoy

Ciudad de México.- 'Inolvidable' es el legado de Jenni Rivera, 'La Diva de la Banda', en la música del género regional mexicano. Su carrera artística estuvo llena de éxitos, barreras superadas y récords rotos, además de una presencia en el medio del entretenimiento que no pudo escaparse de escándalos, especulaciones y polémicas.

Luego de haber ofrecido un concierto en la Arena Monterrey una noche antes, el trágico 9 de diciembre de 2012 el mundo se tuvo que enfrentar a la terrible noticia de que la intérprete y miembro de la Dinastía Rivera había perdido la vida en un accidente de avión, cuando viajaba de Monterrey a Toluca acompañada por cuatro personas más, quienes también fallecieron.

Este 2 de julio, familiares, amigos y seguidores recuerdan y envían mensajes de cariño, respeto y amor a Jenni Rivera en el que sería su cumpleaños número 49.

"Feliz cumpleaños a la reina de mi vida! Mamá, no hay un solo día en el que no piense en ti... Pero hoy te celebro y a Dios por bendecirme con tu vida hace 49 años. No estás aquí físicamente pero tus lecciones, consejos, abrazos y besos serán una parte de mí siempre", escribió Chiquis Rivera, hija mayor de Jenni, en su cuenta de Instagram.