'La Guzmán': "Christian se acercó a mí para apoyar a Frida, pero de ahí no pasó"

Ciudad de México.- Luego de semanas de vivir en la polémica, Alejandra Guzmán ‘rompió’ el silencio sobre la supuesta relación que mantenía con Christian Estrada, exnovio de su hija Frida Sofía.

En entrevista para un diario mexicano, la cantante explicó:

Antes de realizar su presentación en el Machaca Fest, la rockera también aprovechó para aclarar que espera reconciliarse con su hija.

Pues es sangre de mi sangre... pero que no se le olviden todas las cosas buenas, que no se olviden todas las cosas de dónde yo la he sacado, porque yo la he sacado adelante en muchas cosas y con mucho amor. Y lo vuelvo a hacer otra vez”.

Sin embargo, no dudó en subrayar:

Finalmente, la cantante mexicana aseguró que más allá de lo que digan de ella como madre, no se dejará influenciar por esta situación.

Son temas de redes sociales, lo cual es virtual. A mí me gustan las personas, verle a la cara a la gente, lo demás no me angustia ni me mete en una psicosis, porque puede llegar a ser una psicosis si tú te dejas. No los voy a callar, pero tampoco les voy a contestar. Yo tengo mi tiempo y prefiero pintar, escribir, bailar, que estar ahí metido porque llega a ser muy cansado para mí”, concluyó.