'La Guzmán' rompe el silencio y 'tunde' a la prensa tras escándalo en aeropuerto

Ciudad de México.- Alejandra Guzmán decidió enviar un contundente mensaje a los medios de comunicación luego de difundirse algunas imágenes de su encontronazo con algunos reporteros en el aeropuerto de la Ciudad de México.

La cantante mexicana empleó su cuenta de Twitter para manifestar su descontento por lo sucedido, y sin dar muchos detalles sobre el incidente, hizo una petición.

Yo con mucho gusto doy todas las entrevistas que me pidan, mientras no me empujen y haya respeto de ambas partes. Entiendo que cada quien hacemos nuestro trabajo, pero RESPETO ante todo".