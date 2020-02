'La Guzmán' se quiebra; quiere reunirse con Frida Sofía: "Debemos estar juntas"

Ciudad de México.- Alejandra Guzmán se encuentra de manteles largos, y luego de sufrir un nuevo susto y ser operada de emergencia, este 9 de febrero celebró su cumpleaños número 52.

Gozando de la compañía de su padre durante su presentación en la Ciudad de México, la cantante confesó que se siente muy bien de salud y como diría su canción… Eternamente, bella.

Mi papá me vino a felicitar, me vino a abrazar, me vino a desear lo mejor, me dijo que estaba muy bonita, que me veo muy bella… y pues así me siento".