'La Guzmán' vuelva a ser cuestionada sobre Frida Sofía: "Le deseo lo mejor"

Ciudad de México.- Durante una conferencia de prensa, con motivo a su gira 'La Guzmán Tour 2019', Alejandra Guzmán habló sobre toda la polémica en torno a su hija Frida Sofía.

A mi hija yo le deseo lo mejor, sé que tiene todo para llegar mucho más allá que yo, eso es lo que da gusto, que haga lo que ella quiera, que tenga sus éxitos, su carrera. Lo que más le deseo es que sea feliz", expresó la cantante.

De la misma forma, 'La Guzmán' aprovechó para aclarar su relación con Christian Estrada, exnovio de su hija.

Yo realmente no estaría tan tranquila si esto fuera cierto, si la acusación que yo con el galán, pues no, yo no estaría tan tranquila, yo estoy en paz, yo soy honesta".

Sobre el mensaje en el que Frida dijo que quería una madre y no una amiga, Ale replicó: "Esa es la madre que el tocó, ojalá algún día me comprenda, ojalá algún día tenga hijos. Lo que más quiero es acércame, abrazarla y perdónarla, igual que ella me puede perdonar de a mí".

Al respecto del aborto que sufrió Frida Sofía luego de terminar su romance con Estrada, la intérprete de Mala Hierba manifestó:

No puedo hablar de algo que no es mi cuerpo, que le pregunten a Frida eso, respeto su cuerpo y su decisión, pero no soy la que debe hablar de este tema".