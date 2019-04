'La Pelangocha' habla de su salud a días de ser dada de alta tras sufrir un infarto

Ciudad de México.- Luego de padecer por graves problemas de salud, la actriz Maribel Fernández, mejor conocida como ‘La Pelangocha’, rompió el silencio y habló de cómo se encuentra actualmente.

Hace un mes ‘La Pelangocha’ sufrió un infarto, que viene siendo el tercero en estos dos últimos años.

La actriz dijo que su salud se agravó en el mes de marzo pero gracias a un marcapasos que se le puso en febrero pudo ‘librarla’.

A principios de mes la sufrí, ya que tuve que ir de emergencia al hospital, pues me dio otro infarto y el doctor me dijo que gracias a que me pusieron un marcapasos en febrero, eso evitó que me diera un infarto masivo y me salvó la vida. Me puse muy mal y, de hecho, el médico le dijo a mi hija que a lo mejor yo no pasaba la noche”, detalló en una entrevista para TVNotas.