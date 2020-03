¿La Reina Isabel II tiene coronavirus? Se registra el primer royal con Covid-19

Viena, Austria.- Este martes 17 de marzo se informó del primer royal infectado con coronavirus, el cual hace alrededor de 10 días estuvo en una reunión con varios funcionarios de diversos países, entre ellos italianos, por lo que al presentar síntomas y descubrir que uno de los presentes dio positivo al Covid-19 decidió realizarse la prueba que confirmó sus sospechas, ¿Se trata de la Reina Isabel II?

Este martes 17 de marzo se confirmó el primer caso del virus chino dentro de la realeza, pero pese a sospechas y dudas de que fuera la monarca del Reino Unido, no es así, el infectado resultó ser el archiduque de Austria, Karl Von Habsburg, uno de los royals más conocidos.

El nieto de Carlos I de Austria, último emperador de Austria, la semana pasada comenzó a presentar síntomas, aunque el pensó que solo era una gripe común, sin embargo, cuando un amigo con el que pasó dos días en una cumbre importante le dijo que estaba infectado decidió hacerse la prueba.

El jefe de la Casa de los Hasburgo-Lorena informó de su diagnostico a la televisora local, oe24, asegurando que estaba "bien" y que el "virus solo es molesto".

No es la peste negra. Pensé que era la gripe habitual, pero cuando un amigo me llamó para decirme que tenía una prueba positiva en un congreso en Suiza, también me hicieron la prueba, ahora estoy completamente solo en casa. Tengo un amigo que pone comestibles en mi puerta", explicó el archiduque.