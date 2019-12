La actriz Bárbara Guillén pierde la vida tras luchar contra una enfermedad

Ciudad de México.- La hija de Bárbara Guillén confirmó que la actriz perdió la vida el pasado 9 de diciembre, luego de haber padecido una enfermedad por largo tiempo.

En el mismo mensaje, Francesa hizo eco de la voz de su mamá, quien dijo: "Ustedes han prolongado mi vida y mi dolor, y mi esperanza, y han sacrificado algunos derechos, caprichos o necesidades sin razón alguna, excepto el amor".

El tiempo que llevo viva, casi cuatro meses esperando respuestas médicas que no llegaron, hicieron que perdiera mucho tiempo y sólo por eso no quiero perder esta batalla, por ustedes, por mis perros y porque me lo merezco", añadió la hija de la actriz.