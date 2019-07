La actriz Elisa Vicedo, dispuesta a perdonar a actor que abusó de ella

Ciudad de México.- La actriz Elisa Vicedo, que hace más de un año denunciara al también actor Eduardo Carabajal por haberla violado y golpeado brutalmente, ahora declara abiertamente su posición al respecto y su decisión de liberarse del pasado.

He estado pensado mucho los meses que he vivido fuera y no quiero seguir cargando con esto… si Eduardo me llamara y ojo, me cuesta mucho decirlo, pero es la verdad, si Eduardo me llamara y me pidiera perdón por todo lo que me ha hecho… yo suelto todos los cargos que tengo contra él, y lo digo de verdad y es mi palabra…