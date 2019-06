La actriz Ivonne Montero preocupa a fans al ser hospitalizada de emergencia

Ciudad de México.- La actriz y cantante Ivonne Montero causó preocupación entre sus seguidores de redes sociales luego de que compartió una foto desde el hospital.

Sin dar mucho detalle, la talentosa mexicana posteó una instantánea en su cuenta de Instagram en donde aparece recostada en una camilla y con un semblante de dolor.

La publicación se llenó de muchos comentarios de sus fans que preguntaban que le pesaba y por ello, horas más tarde la actriz agradeció el gesto en un video.

Asimismo, Ivonne explicó porque debió ser hospitalizada.

Les cuento rápidamente llevó más de una semana con un dolor en la espalda, espalda baja, la semana pasada tuve un dolor muy fuerte… pero hoy nuevamente amanecí muy, muy fuerte con el dolor pero ya se me venía a la parte frontal y me preocupe, pensé que ya era algo de órganos pero afortunadamente no, me hicieron estudios, tomografías, resonancia magnética y finalmente tengo una lesión en los lumbares...", comentó.