La actriz Karla Sofía confiesa que se someterá a una lipoescultura

Ciudad de México.- La actriz Karla Sofía, conocida antes como Carlos Gascón, decidió hacer otro cambio a su cuerpo y ahora se someterá a una lipoescultura, y es que desea lucir más femenina con su transición.

En un video para el programa Intrusos reveló más detalles sobre el tratamiento estético al que se someterá la rubia española.

Tengo mucha cintura y obviamente menos caderas entonces voy a intentar compensar eso, espero que quede bien pequeña, pero también tengo mi estomago que ese si no se puede quitar", expresó la española.

Además señaló que su familia apoya su operación ya que aseguran le favorecerá e incluso dejó en claro que su mujer la ha motivado.

Mi mujer lo que me dijo el otro día es que dice por favor háztelo porque es que sí no mi mujer me ha dicho haste todo lo que puedas y lo que quieras y ojala salga muy bien, acabo de hablar con ella dijo la actriz..." dijo Karla.