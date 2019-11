La actriz francesa Lucie Lucas comparte que fue víctima de agresiones sexuales

Ciudad de México.- La actriz francesa, Lucie Lucas, compartió por medio de redes sociales que fue víctima de múltiples agresiones sexuales y violaciones cuando era una niña.

En una protestar en contra de la violencia sexual hacia la mujer, la actriz de 33 años describió por primera vez las agresiones que sufrió cuando tenía entre 6 y 8 años.

Me encantaba jugar futbol con los niños, pero no me gustaba que me encerraran en los baños y trataran de desnudarme y meter su lengua en mi boca. Me encantó el teatro, pero no me gustó que mi maestra me tocara los senos y pusiera sus manos sobre mis muslos", relató Lucas.