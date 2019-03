La actriz que interpreta a Jenni Rivera, sobrevive a accidente automovilístico

Ciudad de México.- La conocida artista Luz Ramos, se encontraba viajando en su automóvil por una autopista, cuando sin previo aviso comenzó a desviarse del camino, giró unas siete veces, pero las bolsas de aire no salieron para disminuir su daño.

Una vez que Luz recapacitó, salió de su auto por sí sola.

Ramos publicó en su cuenta de instagram que un pequeño clip en el que mostraba los daños del auto.

En una entrevista para el programa Intrusos, de Televisa, Ramos recordó lo ocurrido en la carretera, en donde la neblina y la tierra mojada fueron factores en el accidente.

No lo pude controlar, me volqué como siete veces, salí por mi propio pie, es un milagro. Lo raro es que no salieron las bolsas de aire", confesó la actriz.