La "arrepentida" actriz que rechazó tener una aventura con Leo DiCaprio

Estados Unidos.- Una famosa actriz de televisión describió como uno de sus "más grandes arrepentimientos" el haber rechazado a Leonardo DiCaprio cuando este la invitó a comer y luego a que fuera a su casa, ya que asegura que la dominaron los nervios porque ella nunca había tenido una "relación de una noche".

Whitney Port, con ayuda de su mejor amiga de toda la vida Andrea Cuttler, hizo tal revelación durante un episodio de su podcast With Whit lanzado el pasado martes.

Whitney Port relató que conoció y vivió una noche de fiesta con el protagonista de Titanic hace alrededor de una década, y que después de intercambiar mensajes por seis meses rechazó sus insinuaciones de salir.

La estrella de The Hills: New Beginnings dijo en el capítulo de su programa que iba a contar "un secreteo que he estado muriendo por compartir desde hace mucho".

Port le pidió a Andrea Cuttler que recordara los eventos que dieron paso a que ella conociera a Leonardo DiCaprio en un club nocturno, esto después de mantener una plática con Rihanna.

Me he estado muriendo por contar esta historia desde hace mucho tiempo. Siento que siempre que se lo cuento a amigos, nadie me cree”, dijo Whitney Port.

Las eufóricas mujeres relataron que, esa noche en el club, Whitney se dirigió hacia donde se encontraba Rihanna para decirle que su excuñado había sido el compositor de su éxito SOS. Para su impresión, la intérprete barbadense le dijo a Port que era fan de The City, show televisivo protagonizado por ella.

Y entonces Leo se acerca hacia ti para también… insinuar que él se había perdido el episodio de la semana previa. Y tú estabas como, ¿me está diciendo que él mira The City? Esto es realmente confuso, pero también increíble”, relató Andrea.

Clutter dijo que hubo un "intercambio de números" antes de que ambas se dirigieran a otro club con el actor y sus amigos.

Recuerdo haber estado bailando sola en la pista porque tú estabas en la esquina hablando con él y yo no quería entrometerme, pero tampoco me podía ir”, expuso Andrea.

Siento que en ese punto me estaba emborrachando. No me acuerdo… es una vergüenza”, dijo Whitney Port.

La estrella de televisión narró que, antes de volver a ver al actor en Los Ángeles, estuvo hablando con Leonardo DiCpario durante seis meses a través del servicio de mensajería de Blackberry, popular en el tiempo en el que asegura que pasó todo.

Él me invitó a ir Teddy’s y me invitó a después ir a su casa, y dije que no”, reveló Whitney, lo que provocó que Andrea estallara en risas y se preguntara si su amiga era la única mujer que le había dicho no a Leonardo DiCaprio.

Estaba muy nerviosa. Nunca había tenido una relación de una sola noche. No quería estar sola con él. Yo estaba muy nerviosa de hacerlo y entonces perdí mi oportunidad, y es realmente uno de mis más grandes arrepentimientos en la vida. Si tú no pensabas que yo era ‘cool’, ahora probablemente lo harás”, agregó Port.

La protagonista de The City se casó en 2015 con Tim Rosenman, con quien tiene un hijo llamado Sonny.