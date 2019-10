"La bebé más bella": Selena Gomez enternece con inédita foto de su niñez

Estados Unidos.- La actriz y cantante, Selena Gomez, se puso nostálgica este miércoles debido a que decidió compartir en sus redes sociales una inédita fotografía de su niñez que enterneció a sus fans.

A través de su cuenta de Instagram, la protagonista de Los Hechiceros de Waverly Place publicó una instantánea en la que podemos ver a una pequeña Selena con el cabello despeinado, además de lucir una amplia sonrisa y brillantes ojos.

La publicación de la intérprete de Back to You recibió al menos más de cuatro millones 200 mil 'Likes', además de que los tiernos mensajes no se han hecho esperar y la foto ya recopila más de 40 mil comentarios.

Dios mío, qué linda".

Pequeña reina".

La bebé más bella".