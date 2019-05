La cantante Gloria Trevi da su punto de vista sobre el gobierno de AMLO

Ciudad de México.- La cantante, Gloria Trevi, en entrevista para Notimex opinó sobre los primeros meses de mandato del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, al considerar que el verdadero cambio del país no está en ningún político o gobernante sino en todos los ciudadanos.

La cantante dio su punto de vista con respecto a la Cuarta Transformación:

Es un poco prematuro para juzgar si estoy contenta o no con lo que está sucediendo, lo importante es que el pueblo esté contento, que la gente tenga ilusión, porque es lo que habían perdido. Basta de estar juzgando, de estar poniendo piedras, vamos hacia adelante. Eso es lo que debemos hacer en este momento”, aseveró la interprete.

El verdadero cambio del país no está en ningún presidente ni en ningún gobernante, está en nosotros, en la gente, en decir no a la corrupción. Cuando te quieran pedir una mordida mejor haz el trabajo de ir y acepta el error que hayas cometido. Nosotros somos los que podemos cambiar este país, nadie más”, destacó Trevi

Por último en su entrevista la actriz confesó que en algún momento mostró su interés por la presidencia de México, con el fin de ayudar a los desprotegidos, además aseguró que ha detectado ciertas carencias en el sector salud.

Hace un año me daban ganas de 'aventarme' a la presidencia porque vi una injusticia muy grande en el sistema de salud. Vi que hacían una selección de las personas más enfermas. A las que podían costar más dinero les daban cuidados paliativos en lugar de sanarlas, no les daban una oportunidad para vivir y eso me dolió muchísimo”, recordó Gloria Trevi.